Особливості вінчання: чи можна укладати церковний шлюб у період посту

Зараз в Україні тривають останні дні Великого посту, а вже у неділю православні та греко-католики святкуватимуть Великдень. У цей період, окрім обмежень у їжі, заборонено гучно розважатися та веселитися.

Особливо суворих правил варто дотримуватися у Страсний тиждень, який розпочався у понеділок. Найскорботнішим днем, зокрема, вважається Страсна п'ятниця. А чи можна вінчатися у піст, розповість LifeStyle 24.

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Чи можна вінчатися під час посту

Священники говорять, що вінчатися у піст, так само як справляти весілля, не можна. Річ у тім, що молодята так чи інакше захочуть влаштувати невеличке святкування. Крім того, може виникнути спокуса випити алкоголь чи з'їсти заборонені м'ясні та молочні продукти. Період посту варто присвятити молитві та духовному очищенню. Якщо бажання є досить сильним, то необхідно просто розписатися, а церковний шлюб укласти, коли закінчиться піст.

Вінчання під час посту / Фото Canva

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