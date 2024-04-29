За тиждень до Великодня розпочинається Седмиця або Страсний тиждень, також його називають Чистим тижнем. Це один з найважливіших періодів у церковному році. У 2024 році для християн в Україні він триватиме від сьогодні, 29 квітня, до 4 травня, пише LifeStyle 24.

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Що не можна робити у Страсний тиждень

Період Страсного тижня – найсуворіший у Великому пості. Щодо їжі, то у понеділок, вівторок та середу можна вживати суху їжу, у четвер та суботу – гарячі страви без додавання олії. У Страсну п'ятницю не вживають їжі до моменту винесення Плащаниці до церкви або голодують цілий день.

Також віряни дотримуються низки інших заборон:

Не можна веселитися, співати, танцювати; влаштовувати вечірки, святкувати весілля чи дні народження.

Заборонено сваритися, гніватися, конфліктувати, лаятися; брехати та заздрити.

Варто утриматися від важкої фізичної праці та тілесних утіх. Садівництво можна (але не обов'язково) відкласти на час після Великодня.

Не можна вдаватися до шкідливих звичок і залежностей, вживати алкоголь.

Не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує.



Що не можна робити у Страсний тиждень / Фото Pixabay

Що варто робити у Страсний тиждень

Кожен день Страсного тижня має своє значення. У цей тиждень у церкві не відзначають днів святих, також не проводять таїнств хрещення й шлюбу.

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У Велику п'ятницю згадують про Страсті Христові / Фото Pixabay