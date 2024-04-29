За тиждень до Великодня розпочинається Седмиця або Страсний тиждень, також його називають Чистим тижнем. Це один з найважливіших періодів у церковному році. У 2024 році для християн в Україні він триватиме від сьогодні, 29 квітня, до 4 травня, пише LifeStyle 24.
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Що не можна робити у Страсний тиждень
Період Страсного тижня – найсуворіший у Великому пості. Щодо їжі, то у понеділок, вівторок та середу можна вживати суху їжу, у четвер та суботу – гарячі страви без додавання олії. У Страсну п'ятницю не вживають їжі до моменту винесення Плащаниці до церкви або голодують цілий день.
Також віряни дотримуються низки інших заборон:
- Не можна веселитися, співати, танцювати; влаштовувати вечірки, святкувати весілля чи дні народження.
- Заборонено сваритися, гніватися, конфліктувати, лаятися; брехати та заздрити.
- Варто утриматися від важкої фізичної праці та тілесних утіх. Садівництво можна (але не обов'язково) відкласти на час після Великодня.
- Не можна вдаватися до шкідливих звичок і залежностей, вживати алкоголь.
- Не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує.
Що не можна робити у Страсний тиждень / Фото Pixabay
Що варто робити у Страсний тиждень
Кожен день Страсного тижня має своє значення. У цей тиждень у церкві не відзначають днів святих, також не проводять таїнств хрещення й шлюбу.
- Великий понеділок. Сьогодні у храмі згадуватимуть патріарха Йосифа, який є прообразом стражденного Христа. У цей день починають виготовляти миро – освячену ароматичну олію, яку використовують для помазання.
- Великий вівторок. Церква розповідає притчі Ісуса Христа про Страшний суд, таланти, данину кесарю. Цього дня згадують, як Господь викрив фарисеїв і книжників.
- Велика середа. У цей день Юда зрадив Ісуса Христа за 30 срібняків. У церкві також згадують грішну жінку, яка омила ноги Господа сльозами й намастила їх пахощами.
- Великий четвер. У Чистий четвер у храмах проходить служба "Дванадцяти страсних Євангелій", а ще віряни згадують про перше таїнство причастя і молитву в Гетсиманському саду. Сьогодні християни готуються до свята: прибирають, роблять крашанки й писанки, печуть паски.
- Велика або Страсна п'ятниця. Найскорботніший день тижня та найсуворіший день посту. У церкві виносять плащаницю та згадують страждання Ісуса Христа.
У Велику п'ятницю згадують про Страсті Христові / Фото Pixabay
- Велика субота. За переказами, після смерті Ісус Христос потрапив у пекло і визволив душі праведників. Від обіду у цей день освячують великодні кошики.