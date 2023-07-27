Названо найкращий час для посадки рослин
27 липня 2023, 16:11Читать новость на русском
Джерело:Дендроферма сім'ї Бережнюк
Колись рослини можна було придбати лише з голим коренем. У контейнерах ще ніхто не вирощував, тож було краще садити восени або навесні.
Чимало саджанців купують в контейнерах, тому їх можна пересаджувати влітку без стресу для кореневої системи. Не обмежуйте себе та саджайте рослини в літній сезон. Ми підкажемо, як це правильно зробити.
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Як садити рослини в літній сезон
- Гарно підготуйте яму для посадки: додайте якісне добриво, полийте лунку. Також треба полити саджанець.
Висадка рослини / Фото Depositphotos
- Витягніть рослину з контейнера разом з земляною грудкою. Розправте акуратно коріння, якщо бачите, що воно заплутане. Тоді вони активніше будуть рости.
- Саджанець варто розташувати в заглибини на тому рівні, як було у контейнері.
- Засипте шаром родючою землею. Вона має туго прилягати до земляної грудки.
Висадка рослини / Фото hplants.com
- Пам'ятайте про регулярний полив, аби рослина добре вкоренилась. Робіть це кожного тижня й спостерігайте, аби земля не пересихала.
Переваги літньої посадки
- У магазинах для садівництва – спокійна атмосфера, вам не потрібно кудись поспішати, аби купити кращу рослину. Консультант, коли нема ажіотажу, зможе приділити вам час.
- У вегетативний період – активного росту, простіше дивитися за тим, у якому стані рослина та чого їй не вистачає.
- Літній сезон – найкращий час, щоб обрати місце для посадки рослин.
- Влітку саджанці швидше пускають корені, ніж коли садити восени. До зими це вже станеться.
- Врешті – решт, рослини швидше почнуть цвісти та формувати плоди, бо матимуть значно розвиненішу кореневу систему.