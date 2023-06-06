Неочікуваний ефект: чи можна сіяти моркву в червні у відкритий ґрунт

Не всі городники поспішають садити овочі, тому й обирають середньо- або пізньостиглі сорти. Вони нічим не гірші, ніж ранні. Дізнаймося, чи можна сіяти моркву в червні та як це правильно робити.

Причин чому люди відкладають посів овочів може бути багато. Але у цьому немає нічого страшного. Головне – дотримуватись загальних рекомендацій. 24 Канал розповість, чи можна і як правильно сіяти моркву в червні.

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Сіємо моркву в червні

Моркву можна сіяти у червні, навіть до 20-х чисел. Однак важливо все зробити правильно, щоб вона зійшла.

Обирайте якісне та непротерміноване насіння середнього або пізнього достигання.



Підготовка насіння моркви / Фото Дачний Діапазон

Насіння рекомендується обробити в розчині марганцівки, після чого треба ретельно промити чистою водою та залишити, щоб висохло.

та залишити, щоб висохло. Для посадки оберіть сонячне місце з достатньою вентиляцією повітря.

Розпушіть ґрунт на глибину 20-25 сантиметрів, видаливши бур'яни.



Розпушуємо землю / Фото Agronews

Перед сівбою моркви додайте до ґрунту органічні добрива , такі як компост або перегній. Добрива сприятимуть росту й розвитку рослин.

, такі як компост або перегній. Добрива сприятимуть росту й розвитку рослин. Моркву варто сіяти на 1-2 сантиметри в землю у рядочки. Залиште відстань 5-7 сантиметрів між рослинами, щоб вони мали достатньо місця для розвитку.



Посів насіння моркви / Фото Ukr.media