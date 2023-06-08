Не робіть деякі помилки: чи потрібно поливати помідори щодня, аби краще росли

Кожен городник має певні секрети у вирощуванні овочів. Зокрема, помідори потребують регулярного поливу та хорошого догляду. Але чи можна поливати помідори щодня – це питання.

Оптимальна кількість води для помідорів залежить від багатьох факторів, серед них – на якому етапі розвитку вони перебувають. 24 Канал розкаже, чи потрібно поливати помідори щодня, щоб був хороший урожай.

До теми Ви могли цього не знати: як правильно пасинкувати помідори

Як часто поливати помідори

Частота поливу помідорів влітку залежить від кількох факторів, таких як погода, тип землі, вологість ґрунту та вік рослин.

Коли стає спекотно, люди дуже часто заливають томати великою кількістю води. Так робити не потрібно, бо це може зашкодити.

Рекомендується перевіряти вологість ґрунту. Для цього заглибте палець на кілька сантиметрів у землю. Якщо зверху ґрунт висох, але під ним ще є вологий шар, то рослини ще не потребують поливу.

ґрунту. Для цього заглибте палець на кілька сантиметрів у землю. Якщо зверху ґрунт висох, але під ним ще є вологий шар, то рослини ще не потребують поливу. Найкраще – поливати грядки з помідорами 2-3 рази в тиждень.

У період цвітіння, коли з'являються квіти, томатам треба менше води: поливаємо 1 раз на тиждень.



Цвітіння помідорів / Фото Good House

Якщо вже бачимо перші плоди, даємо помідорам пити двічі на тиждень.

Під кожен кущ ллємо не більше 5 літрів води, але квітки повинні залишатися сухими.

Яким чином поливати помідори

Багато городників використовують дієвий метод – полив шлангом. Хоча вода в ньому може бути достатньо холодною й можуть перемерзати корені і як наслідок, будемо мати проблеми зі шкідниками та різні хвороби на кущах. Тож все-таки краще поливати помідори теплою водою з відра.

Можна забезпечувати томати водою й в інший спосіб. Для цього треба взяти звичайну пластикову пляшку та обрізати там дно. Тоді садимо її шийкою вниз біля кожного куща. У кожну місткість наливаємо воду. Таким чином, рослина вбиратиме воду якраз у коренів, тобто листя та стебла не будуть мокрими.