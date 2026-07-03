Чи дійсно можна носити натільний хрестик померлої людини: відповідь священника ПЦУ

Після смерті близьких родичів багато людей постають перед питанням, чи залишати їхні особисті речі, чи ні. Особливі сумніви та навіть страх викликають натільні хрестики чи інші пам'ятні прикраси, які належали бабусям, дідусям чи батькам.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці спростував цей поширений міф. Читайте більше – у нашому матеріалі.

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Чи можна носити хрестик покійника?

Отець Олексій запевнив, що носити срібний чи золотий хрестик померлої людини можна без жодних побоювань. За його словами, така прикраса стає насамперед світлою згадкою про рідних людей, які відійшли у вічність.

До того ж Філюк пояснив, що для християн існує як зовнішнє, так і внутрішнє шанування Бога. Зовнішнім проявом є носіння хрестика, але значно важливішим залишається те, що людина має в душі. Священник ПЦУ зауважив, що найголовніше – вірити в Ісуса Христа, читати Євангеліє та жити за Божими заповідями.

Також отець Олексій порадив вірянам не боятися речей, які залишилися від померлих родичів. Ті вже завершили свій земний шлях, і їхні колишні почуття, образи чи тривоги залишилися в минулому. Водночас живим варто просто продовжувати свій шлях, щиро молитися, дбати про власну душу та з теплом згадувати тих, кого вже немає поруч.

Нагадаємо, наша редакція публікувала матеріал про те, що не можна робити, коли померла рідна людина.