Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке опроверг этот распространенный миф. Подробнее – в нашем материале.

Смотрите также Правда ли, что нельзя пить из чужой чашки: вы могли этого не знать

Можно ли носить крестик умершего?

Отец Алексей заверил, что носить серебряный или золотой крестик умершего человека можно без каких-либо опасений. По его словам, такое украшение становится прежде всего светлой памятью о родных людях, которые ушли в вечность.

К тому же Филюк пояснил, что для христиан существует как внешнее, так и внутреннее почитание Бога. Внешним проявлением является ношение крестика, но гораздо важнее то, что человек имеет в душе. Священник ПЦУ отметил, что самое главное – верить в Иисуса Христа, читать Евангелие и жить по Божьим заповедям.

Также отец Алексей посоветовал верующим не бояться вещей, оставшихся от умерших родственников. Те уже завершили свой земной путь, и их прежние чувства, обиды или тревоги остались в прошлом. В то же время живым стоит просто продолжать свой путь, искренне молиться, заботиться о своей душе и с теплотой вспоминать тех, кого уже нет рядом.

Напомним, наша редакция публиковала материал о том, чего нельзя делать, когда умер близкий человек.