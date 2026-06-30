Традиційно вважається, що такий простий побутовий жест здатний привернути в її життя чужі проблеми. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Чи можна пити з чужої чашки?

У давнину люди вірили, що кожен особистий предмет, особливо той, що торкається губ, накопичує енергію свого власника. Так, коли ви п'єте з чужого посуду, то буквально "відпиваєте" шматочок долі іншої людини.

Якщо господар речі переживає скруту, хворіє або тримає на когось образу, весь цей негатив легко перейде до вас. До того ж забобони попереджають, що через таку легковажність можна раптово втратити матеріальний успіх або посваритися з близькими без причини.

Особливо обережними варто бути закоханим та подружжю. Популярна прикмета каже, що коли партнер постійно допиває за своєю половинкою або бере її горнятко, це провокує часті сварки та навіть може призвести до зради чи розставання.

На роботі ж використання горнятка колеги загрожує професійним вигоранням та дрібними конфліктами з керівництвом.

Важливо зауважити, що у сучасному світі кожен самостійно вирішує, чи вірити в такі містичні застереження, чи не звертати на них увагу. Хтось бачить у цьому глибокий сенс, а для когось це лише базове правило особистої гігієни та поваги до чужого простору.

Чому не можна пити з чужої чашки / Фото Magnific

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