Тому важливо чистити ялинку від бруду, який збирається протягом року. Однак, деякі люди ставлять собі питання: "Чи можна мити штучне дерево?". Відповідь знаходьте у матеріалі.

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Як чистити штучну ялинку

Експерти кажуть, що почистити ялинку від пилу та бруду можна за допомогою порохотяга – краще обирати маленький. Важливо тримати насадку на відстані кількох сантиметрів від новорічного дерева, щоб не пошкодити гілки.

Один із найпростіших способів – це витерти пил м'якою ганчіркою. Гарно підійде та, що зроблена з мікрофібри. Фахівці радять чистити кожну гілочку. Починати варто зверху, а підставку залишати на кінець.

Експерти вважають, що мити ялинку можна. Помістіть її в душ або ванну, щоб позбутися бруду. Вода повинна бути не занадто гарячою. Зменшіть напір, щоб не пошкодити дерево. Після того, як ви помиєте ялинку, необхідно струсити воду з кожної частини. Далі поставте новорічну красуню на сухий рушник.

Також можна розібрати штучну ялинку й витрусити бруд з кожної частини на вулиці. Найкраще цей спосіб підійде для людей, які мають подвір'я. Однак, варто обережно поводитися з деталями, щоб нічого не зламати.