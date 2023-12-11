Поэтому важно чистить елку от грязи, которая собирается в течение года. Однако, некоторые люди задают себе вопрос: "Можно ли мыть искусственное дерево?". Ответ находите в материале.

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Как чистить искусственную елку

Эксперты говорят, что почистить елку от пыли и грязи можно с помощью пылесоса – лучше выбирать маленький. Важно держать насадку в нескольких сантиметрах от новогоднего дерева, чтобы не повредить ветви.

Один из самых простых способов – это вытереть пыль мягкой тряпкой. Хорошо подойдет та, что сделана из микрофибры. Специалисты советуют чистить каждую веточку. Начинать следует сверху, а подставку оставлять на конец.

Эксперты считают, что мыть елку можно. Поместите ее в душ или ванную, чтобы избавиться от грязи. Вода должна быть не слишком горячей. Убавьте напор, чтобы не повредить дерево. После того как вы помоете елку, необходимо стряхнуть воду с каждой части. Далее поставьте новогоднюю красавицу на сухое полотенце.

Также можно разобрать искусственную елку и вытряхнуть грязь из каждой части на улице. Лучше всего этот способ подойдет для людей, имеющих двор. Однако следует осторожно обращаться с деталями, чтобы ничего не сломать.