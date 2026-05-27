Чому насправді не можна заходити з собаками в храм: несподівана відповідь священника ПЦУ

Православна Церква України розставила крапки над "і" у питанні, яке часто викликає суперечки серед вірян та зоозахисників. Священник Миколай Гандзюк розповів, чому домашнім улюбленцям не місце на богослужінні та як насправді релігія ставиться до тварин.

Причини такого обмеження виявилися зовсім не такими, як звикли думати у суспільстві, говорить отець Миколай у своєму фейсбуці.

Чому не можна заходити в храм з собаками?

Храм є особливим і святим місцем, яке люди побудували виключно для спільної молитви та проведення богослужінь. Традиція не впускати тварин всередину релігійних споруд формувалася століттями й бере свій початок з давніх часів.

Як зауважує священник ПЦУ Миколай Гандзюк, причина полягає в особливому ставленні до святині. Атмосфера в церкві вимагає максимальної зосередженості від вірян, а присутність домашніх улюбленців може легко порушити цей спокій.

Водночас отець Миколай застерігає людей від неправильного тлумачення цих церковних правил. Заборона переступати поріг храму з собакою зовсім не означає, що християнство негативно сприймає тварин чи вважає їх можливою причиною осквернення святого місця.

Навпаки, Церква вчить, що кожна тварина є прекрасним Божим творінням. Людина має ставитися до всього навколишнього світу та до братів наших менших з глибокою повагою, турботою, милосердям і щирою любов'ю. Втім, для вияву цієї любові існують інші місця, а простір храму варто залишати для духовного усамітнення.

