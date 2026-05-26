Втім, священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі закликав вірян не вірити у забобони. Що робити, коли до хати залетіла ластівка – читайте далі в матеріалі.

Що робити, коли ластівка залетіла до хати?

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, у такій події немає жодного містичного підтексту чи прихованого знаку. Пташка опиняється у приміщенні з цілком банальних причин, зокрема через відчинені двері або розбите вікно.

Отець Олексій радить не панікувати та не створювати зайвого стресу для ластівки. Священник застерігає від спроб ловити пташку руками. Річ у тім, що у цих пернатих дуже слабке та чутливе серце, яке від переляку може просто зупинитися. Замість полювання на гостя варто зробити єдину правильну річ. Так, слід відчинити всі вікна та двері, щоб ластівка самостійно знайшла шлях на волю.

Священник ПЦУ наголосив, що віра в погані прикмети, пов'язані з птахами, не має нічого спільного з християнством. Життя та смерть людини залежать від Бога, а не від візитів ластівок чи горобців.

Людина проживе стільки, скільки їй відведено, тому не варто шукати приводів для страху в природних явищах. Прості побутові рішення, наприклад, вчасно зачинені вікна або двері, надійно захистять оселю від непроханих гостей і збережуть спокій у родині.