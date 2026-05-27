Причини такого обмеження виявилися зовсім не такими, як звикли думати у суспільстві, говорить отець Миколай у своєму фейсбуці.

Чому не можна заходити в храм з собаками?

Храм є особливим і святим місцем, яке люди побудували виключно для спільної молитви та проведення богослужінь. Традиція не впускати тварин всередину релігійних споруд формувалася століттями й бере свій початок з давніх часів.

Як зауважує священник ПЦУ Миколай Гандзюк, причина полягає в особливому ставленні до святині. Атмосфера в церкві вимагає максимальної зосередженості від вірян, а присутність домашніх улюбленців може легко порушити цей спокій.

Водночас отець Миколай застерігає людей від неправильного тлумачення цих церковних правил. Заборона переступати поріг храму з собакою зовсім не означає, що християнство негативно сприймає тварин чи вважає їх можливою причиною осквернення святого місця.

Навпаки, Церква вчить, що кожна тварина є прекрасним Божим творінням. Людина має ставитися до всього навколишнього світу та до братів наших менших з глибокою повагою, турботою, милосердям і щирою любов'ю. Втім, для вияву цієї любові існують інші місця, а простір храму варто залишати для духовного усамітнення.

