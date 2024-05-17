Як правильно дарувати гаманець, щоб не притягнути до людини бідність

Зазвичай люди вважають, що гаманець – це хороший подарунок. Адже він символізує фінансовий добробут, процвітання та багатство. Крім того, ця річ – універсальна, адже підходить як для чоловіків, так і для жінок.

Народні повір'я стверджують, що інколи гаманець може принести людині нещастя. Однак негативних наслідків можна уникнути, якщо дарувати подарунок правильно. Як це зробити, розповість LifeStyle 24.

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Як правильно дарувати дзеркало

Не можна дарувати порожній гаманець. Варто покласти всередину хоча б одну купюру або копійку. Так на отримувача чекає багатство, а не бідність. Ви врятуєте людину від фінансових проблем та втрат. До речі, подарований гаманець, у якому немає грошей, може зашкодити обом сторонам.

Вважається, що гаманець має бути дорогим. Дешева модель не принесе власникові успіхів та удачі на роботі. Тому такий подарунок варто купувати справді близькій людині.

Однак гаманець не потрібно вручати керівнику або колегам по роботі, адже це вважається поганим тоном. Для них краще обрати інший подарунок.

Що не можна дарувати