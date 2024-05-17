Народные поверья утверждают, что иногда кошелек может принести человеку несчастье. Однако негативных последствий можно избежать, если дарить подарок правильно. Как это сделать, расскажет LifeStyle 24.

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Как правильно дарить зеркало

Нельзя дарить пустой кошелек. Стоит положить внутрь хотя бы одну купюру или копейку. Так на получателя ждет богатство, а не бедность. Вы спасете человека от финансовых проблем и потерь. Кстати, подаренный кошелек, в котором нет денег, может навредить обеим сторонам.

Обратите внимание! Считается, что кошелек должен быть дорогим. Дешевая модель не принесет владельцу успехов и удачи на работе. Поэтому такой подарок стоит покупать действительно близкому человеку.

Однако кошелек не нужно вручать руководителю или коллегам по работе, ведь это считается дурным тоном. Для них лучше выбрать другой подарок.

Что нельзя дарить