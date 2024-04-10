Зеркало – это хороший подарок на день рождения или другое праздничное событие. Однако, согласно суевериям, оно может обладать плохой энергетикой. Поэтому покупать этот предмет близким не стоит, пишет LifeStyle 24.

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Почему нельзя дарить зеркало

Особенно не рекомендуется дарить зеркало молодоженам на свадьбу. Иначе их семейная жизнь будет несчастливой. Если же вы все-таки решили это сделать, то предварительно очистите его: промойте водой из крана или какого-то водоема, а дальше дайте высохнуть и закройте в шкафу на две недели.

Подумайте, стоит ли дарить зеркало, если идете на день рождения к женщине. Ведь народные приметы утверждают, что оно забирает красоту и молодость. В частности, существует мнение – если много смотреть в зеркальце, то можно быстрее состариться. Поэтому лучше выбрать какую-то другую вещь на праздник.

Примите во внимание! Священники считают, что суеверия – это всего лишь мифы. Поэтому просят людей в них не верить.

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