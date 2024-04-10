Дзеркало – це хороший подарунок на день народження або іншу святкову подію. Однак, згідно з забобонами, воно може володіти поганою енергетикою. Тому купувати цей предмет близьким не варто, пише LifeStyle 24.

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Чому не можна дарувати дзеркало

Особливо не рекомендується дарувати дзеркало молодятам на весілля. Інакше їхнє сімейне життя буде нещасливим. Якщо ж ви все-таки вирішили це зробити, то попередньо очистіть його: промийте водою з крана або якоїсь водойми, а далі дайте висохнути та закрийте у шафі на два тижні.

Подумайте, чи варто дарувати дзеркало, якщо йдете на день народження до жінки. Адже народні прикмети стверджують, що воно забирає красу та молодість. Зокрема, існує думка – якщо багато дивитися у люстерко, то можна швидше постаріти. Тому краще обрати якусь іншу річ на свято.

Візьміть до уваги! Священники вважають, що забобони – це всього лише міфи. Тому просять людей в них не вірити.

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