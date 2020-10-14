Один із найбажаніших холостяків країни Іраклі Макацарія став зірковим суддею сьомого прямого ефіру "Танців з зірками". Ще два роки тому він виходив на паркет, як учасник, а тепер розповів про свої враження від нової ролі.

Без грузинського продюсера, колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарії неможливо було уявити пристрасний "Вечір латини" на "Танцях з зірками". Не дивно, що саме він приєднався до незмінної трійки суддів того вечора. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі улюбленець жінок поділився своїми враженнями від ефіру.

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Іраклі вже зізнавався, що "Танці з зірками" – це його улюблений телепроєкт. У грузинській версії цього шоу він навіть був суддею протягом всього сезону. Макацарія розповів, що відчував під час повернення на український паркет.

Я був щасливий знову опинитися в такому ж рідному павільйонів, зануритися в ту неймовірну атмосферу танців, побачитися з друзями по паркету і доповнити склад суддів,

– зізнався Іраклі.

Харизматичний грузин поділився, що, дивлячись на пари на паркеті, розумів відчуття кожної і переживав знову ті емоції, які відчував, будучи на їх місці. Саме тому він був щирим, чесним і старався, щоб його оцінка була максимально об'єктивною.

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