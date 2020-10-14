Один из самых желанных холостяков страны Иракли Макацария стал звездным судьей седьмого прямого эфира "Танцев со звездами". Еще два года назад он выходил на паркет как участник, а теперь рассказал о своих впечатлениях от новой роли.

Без грузинского продюсера, бывшего "Холостяка" Иракли Макацарии невозможно было представить страстный "вечер латины" на "Танцах со звездами". Неудивительно, что именно он присоединился к неизменной тройке судей в тот вечер. Теперь на личной странице в инстаграме любимец женщин поделился своими впечатлениями от эфира.

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Иракли уже признавался, что "Танцы со звездами" – это его любимый телепроект. В грузинской версии этого шоу он даже был судьей в течение всего сезона. Макацария рассказал, что чувствовал во время возвращения на украинский паркет.

Я был счастлив снова оказаться в таком родном павильоне, окунуться в ту невероятную атмосферу танцев, увидеться с друзьями по паркету и дополнить состав судей,

– признался Иракли.

Харизматичный грузин поделился, что, глядя на пары на паркете, понимал ощущения каждой и переживал снова те эмоции, которые испытывал, будучи на их месте. Именно поэтому он был искренним, честным и старался, чтобы его оценка была максимально объективной.

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