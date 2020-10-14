Мое возвращение на "Танцы со звездами": Иракли Макацария о впечатлениях от седьмого эфира
Один из самых желанных холостяков страны Иракли Макацария стал звездным судьей седьмого прямого эфира "Танцев со звездами". Еще два года назад он выходил на паркет как участник, а теперь рассказал о своих впечатлениях от новой роли.
Без грузинского продюсера, бывшего "Холостяка" Иракли Макацарии невозможно было представить страстный "вечер латины" на "Танцах со звездами". Неудивительно, что именно он присоединился к неизменной тройке судей в тот вечер. Теперь на личной странице в инстаграме любимец женщин поделился своими впечатлениями от эфира.
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Иракли уже признавался, что "Танцы со звездами" – это его любимый телепроект. В грузинской версии этого шоу он даже был судьей в течение всего сезона. Макацария рассказал, что чувствовал во время возвращения на украинский паркет.
Я был счастлив снова оказаться в таком родном павильоне, окунуться в ту невероятную атмосферу танцев, увидеться с друзьями по паркету и дополнить состав судей,
– признался Иракли.
Харизматичный грузин поделился, что, глядя на пары на паркете, понимал ощущения каждой и переживал снова те эмоции, которые испытывал, будучи на их месте. Именно поэтому он был искренним, честным и старался, чтобы его оценка была максимально объективной.
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