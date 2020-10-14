Креативный продюсер и гитарист группы The Hardkiss, муж певицы Юлии Саниной Валерий Бебко в откровенном интервью рассказал, ревнует ли возлюбленную к партнеру по "Танцам со звездами" Дмитрию Жуку. Также он признался, что восхищается женой и любит ее всем сердцем.

Юлия Санина стала участницей нового сезона "Танцев со звездами". За время участия на проекте она стала одной из фавориток шоу. Однако не обошлось и без трудностей в семейной жизни. Так, муж исполнительницы Валерий пообщался с журналистами программы "Жизнь известных людей" и рассказал, как телепроект повлиял на их отношения.

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Отметим, Юлия Санина выходит на паркет "Танцев со звездами" вместе с Дмитрием Жуком. Много времени она проводит с партнером в хореографическом зале, ведь активно готовится к каждому прямому эфиру, чтобы показать максимально хороший результат. Поэтому времени на репетиции группы The Hardkiss и другие творческие проекты у нее почти не остается.

Муж Юлии Саниной рассказал о ревности

Валерий Бебко признался, что ревнует жену к Дмитрию Жуку. Она очень близка с ним в танце и много времени уже несколько месяцев проводит именно с Дмитрием. Однако Валерий, как любящий муж, во всем поддерживает любимую и помогает ей. Музыкант поделился, что готов потерпеть это время, ведь для жены очень важен проект, а все, что происходит на паркете – проявление актерского мастерства.

Я люблю Юлю так сильно, насколько могу. Если максимум – это 100%, то я люблю еще сильнее. Восхищаюсь ею,

– признался Бебко.

Он неоднократно приходил на прямые эфиры, чтобы поддержать любимую. Не стеснялся показывать чувства на камеру и пылко целовал избранницу.

Интервью Валерия Бебко и родителей Юлии Саниной для программы "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн