Креативний продюсер і гітарист гурту The Hardkiss, чоловік співачки Юлії Саніної Валерій Бебко у відвертому інтерв'ю розповів, чи ревнує кохану до партнера з "Танців з зірками" Дмитра Жука. Також він зізнався, що захоплюється дружиною і кохає її всім серцем.

Юлія Саніна стала учасницею нового сезону "Танців з зірками". За час участі на проєкті вона стала однією із фавориток шоу. Проте не обійшлося і без труднощів у сімейному житті. Так, чоловік виконавиці Валерій поспілкувався з журналістами програми "Життя відомих людей" і розповів, як телепроєкт вплинув на їхні стосунки.

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Зазначимо, Юлія Саніна виходить на паркет "Танців з зірками" разом із Дмитром Жуком. Багато часу вона проводить з партнером у хореографічному залі, адже активно готується до кожного прямого ефіру, щоб показати максимально добрий результат. Тому часу на репетиції гурту The Hardkiss та інші творчі проєкти у неї майже не залишається.

Чоловік Юлії Саніної розповів про ревнощі

Валерій Бебко зізнався, що ревнує дружину до Дмитра Жука. Вона дуже близька з ним у танці і багато часу вже декілька місяців проводить саме з Дмитром. Проте Вал, як люблячий чоловік, у всьому підтримує кохану та допомагає їй. Музикант поділився, що готовий потерпіти цей час, адже для дружини дуже важливий проєкт, а все, що відбувається на паркеті – прояв акторської майстерності.

Я люблю Юлю так сильно, наскільки можу. Якщо максимум – це 100%, то я кохаю ще сильніше. Захоплююся нею,

– зізнався Бебко.

Він неодноразово приходив на прямі ефіри, щоб підтримати кохану. Не соромився показувати почуття на камеру та палко цілував обраницю.

Інтерв'ю Валерія Бебка та батьків Юлії Саніної для програми "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн