Монмартр – це назва 130-метрового пагорба на півночі Парижа, де існувало давньоримське поселення. У 1860 році Монмартр став частиною міста і є найвищою точкою Парижа. Цей район вважається одним з найвідоміших та найколоритніших районів столиці Франції.

Знаменитий пагорб приваблює туристів з усього світу багатою історією і неповторною атмосферою, мальовничими вулицями і площами, старовинними церквами, цікавими музеями, яскравими театрами і кабаре, пише 24 канал.

Цікаво 7 атмосферних закладів Львова, які здивують кожного: цікава добірка

В кінці XIX століття Монмартр заповнився художниками, письменниками і музикантами – всіх їх привабила автентична атмосфера і дешеве житло. Незабаром цей район отримав репутацію богемного і творчого. Тут жили і творили Ренуар, Пікассо, Ван Гог.

Розповідаємо вам про найкрасивіші місця Монмартра, які варто побачити в житті кожному.

Мулен Руж

Мулен Руж – це знамените класичне кабаре в Парижі, побудоване 1889 року, одна з визначних пам'яток французької столиці. Розташований червоний млин у 18 муніципальному окрузі, на бульварі Кліші.



Кабаре "Мулен Руж"

Собор Сакре-Кер

Храм Сакре-Кер, що в перекладі означає "святе серце" можна побачити з будь-якої точки Парижа. 5 величезних кам'яних куполів і квадратна дзвіниця справляють незабутнє враження, а з оглядового майданчика відкривається чудова панорама міста.



Базиліка Сакре-Кер у Парижі

​Зверніть увагу Де погуляти в Києві: понад 20 найкращих місць столиці

Людина, що проходить крізь стіну

Прогулюючись Монмартром можна побачити фігуру людини, яка проходить крізь стіну. Цей пам'ятник так і називають – "Людина, що проходить крізь стіну". Він нагадує про героя оповідання письменника Марселя Еме.

Герой цей мав унікальну здатність проходити через стіни і користувався цією здібністю, відвідуючи свою кохану, яку тримав під замком ревнивий чоловік. Побачити цього чоловіка можна на невеликій площі, присвяченій письменникові Марселю Аме (Place Marcel Ayme). Монумент створений відомим актором Жаном Маре.



Незвичайна пам'ятка Парижа

Музей Сальвадора Далі

Музей Сальвадора Далі у Парижі зберігає найбільшу європейську колекцію скульптур Далі. Музей містить понад 300 творів Далі, переважно скульптури та гравюри митця. Для звукового оформлення музей використовує записи голосу Сальвадора Далі.



Знаменита скульптура Сальвадора Далі

Сальвадор Далі був іспанцем, але в Парижі він провів кілька років свого життя – як в студентські, так і вже в зрілі роки. Саме на Монмартрі він познайомився з Пабло Пікассо, чия творчість справила на Дали величезний вплив.



Музей Сальвадора Далі в Парижі

Площа Тертр

Площу Тертр або Площу Пагорба називають "серцем Парижу". Place du Tertre – одне з найбільш відвідуваних місць Парижа. На початку XX століття тут жили різні художники – Пабло Пікассо, Моріс Утрілло та інші, а околиці Тертра вважалися центром сучасного мистецтва.

Сьогодні на площі Тертр художники та карикатуристи виставляють на продаж свої роботи. Тут кожен охочий може замовити свій портрет, шарж або картину з видом на Мормартр. На перших поверхах будинків розташовані кав’ярні та ресторани.



Площа Тертр у Парижі

​Читайте також Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують

Мулен де ла Галет

Раніше на Монмартрі було понад 20 млинів. Сьогодні залишилося тільки дві. Одна з них – Мулен Руж, друга – Мулен де ла Галет. Раніше вона теж була кабаре, а сьогодні тут знаходиться гарне кафе з відмінним видом на Париж.



Млин Мулен де ла Галет

Саме цей млин і місце було зображено в знаменитій картині Ренуара "Бал в Мулен де ла Галет" (Bal du moulin de la Galette).



Знаменита картина Ренуара

Стіна кохання

Стіна кохання – найновіша визначна пам’ятка Монмартра. Поруч з площею Аббес стоїть стіна, на якій написані зізнання в любові майже на всіх мовах світу. Відкрита у 2000 році, вона вся покрита написом "Я люблю тебе" на всіх офіційних мовах світу, включаючи есперанто і навіть шрифт Брайля.



Стіна кохання в Парижі

Рожевий будинок

На початку вулиці Абревуар стоїть мальовничий рожевий будинок із зеленими віконницями. Це ще одна незвичайна визначна пам'ятка Монмартра. Своєю популярністю і незвичайним кольором будинок зобов'язаний художнику Морісу Утрілло, який народився, жив і помер на Монмартрі.

На кількох його картинах зображено "маленький рожевий будинок". Колись цей будинок був зовсім непримітним і не рожевим. Але якось одного разу, повертаючись додому з друзями-художниками після чергової веселої ночі на Монмартрі, молодий і тоді ще невідомий художник Утрілло вигукнув, дивлячись на цей непримітний будиночок: "Мені здається, що він повинен бути рожевим".

Веселі друзі з ентузіазмом підхопили ідею: озброївшись рожевою фарбою, вони втілили фантазію Утрілло в життя.



Рожевий будинок у Парижі