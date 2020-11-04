Монмартр – это название 130-метрового холма на севере Парижа, где существовало древнеримское поселение. В 1860 году Монмартр стал частью города и является самой высокой точкой Парижа. Этот район считается одним из самых известных и колоритных районов столицы Франции.

Знаменитый холм привлекает туристов со всего мира богатой историей и неповторимой атмосферой, живописными улицами и площадями, старинными церквями, интересными музеями, яркими театрами и кабаре, пишет 24 канал.

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В конце XIX века Монмартр заполнили художники, писатели и музыканты – всех их привлекла аутентичная атмосфера и дешевое жилье. Вскоре этот район получил репутацию богемного и творческого. Здесь жили и творили Ренуар, Пикассо, Ван Гог.

Рассказываем вам о самых красивых местах Монмартра, которые стоит увидеть в своей жизни каждому.

Мулен Руж

Мулен Руж – это знаменитое классическое кабаре в Париже, построенное в 1889 году, одна из достопримечательностей французской столицы. Расположена красная мельница в 18 муниципальном округе, на бульваре Клиши.



Кабаре "Мулен Руж"

Собор Сакре-Кер

Храм Сакре-Кер, что в переводе означает "святое сердце", можно увидеть из любой точки Парижа. 5 огромных каменных куполов и квадратная колокольня производят неизгладимое впечатление, а со смотровой площадки открывается великолепная панорама города.



Базилика Сакре-Кер в Париже

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Человек, проходящий сквозь стену

Прогуливаясь по Монмартру можно увидеть фигуру человека, который проходит сквозь стену. Этот памятник так и называют – "Человек, проходящий сквозь стену". Он напоминает о герое рассказа писателя Марселя Эме.

Герой этот имел уникальную способность проходить через стены и пользовался этой способностью, посещая свою любимую, которую держал под замком ревнивый муж. Увидеть этого мужчину можно на небольшой площади, посвященной писателю Марселю Эме (Place Marcel Ayme). Монумент создан известным актером Жаном Маре.

Необычная достопримечательность Парижа

Музей Сальвадора Дали

Музей Сальвадора Дали в Париже хранит крупнейшую европейскую коллекцию скульптур Дали. Музей содержит более 300 произведений Дали, преимущественно скульптуры и гравюры художника. Для звукового оформления музей использует записи голоса Сальвадора Дали.

Знаменитая скульптура Сальвадора Дали

Сальвадор Дали был испанцем, но в Париже он провел несколько лет своей жизни – как в студенческие, так и уже в зрелые годы. Именно на Монмартре он познакомился с Пабло Пикассо, чье творчество оказало на него огромное влияние.



Музей Сальвадора Дали в Париже

Площа Тертр

Площадь Тертр или площадь Холма называют "сердцем Парижа". Place du Tertre – одно из самых посещаемых мест Парижа. В начале XX века здесь жили разные художники – Пабло Пикассо, Морис Утрилло и прочие, а окрестности Тертра считались центром современного искусства.

Сегодня на площади Тертр художники и карикатуристы выставляют на продажу свои работы. Здесь каждый желающий может заказать свой портрет, шарж или картину с видом на Мормартр. На первых этажах домов расположены кофейни и рестораны.



Площадь Тертр в Париже

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Мулен де ла Галет

Раньше на Монмартре было более 20 мельниц. Сегодня осталось только две. Одна из них – Мулен Руж, вторая – Мулен де ла Галет. Раньше она тоже была кабаре, а сегодня здесь находится хорошее кафе с отличным видом на Париж.



Мельница Мулен де ла Галет

Именно эта мельница и место была изображена на знаменитой картине Ренуара "Бал в Мулен де ла Галет" (Bal du moulin de la Galette).

Знаменитая картина Ренуара

Стена любви

Стена любви – самая новая достопримечательность Монмартра. Рядом с площадью Аббес стоит стена, на которой написаны признания в любви почти на всех языках мира. Открытая в 2000 году, она вся покрыта надписями "Я люблю тебя" на всех официальных языках мира, включая эсперанто и даже шрифт Брайля.



Стена любви в Париже

Розовый дом

В начале улицы Абревуар стоит живописный розовый дом с зелеными ставнями. Это еще одна необычная достопримечательность Монмартра. Своей популярностью и необычным цветом дом обязан художнику Морису Утрилло, который родился, жил и умер на Монмартре.

На нескольких его картинах изображен "маленький розовый дом". Когда-то этот дом был совсем неприметным и не розовым. Но однажды, возвращаясь домой с друзьями-художниками после очередной веселой ночи на Монмартре, молодой и тогда еще неизвестный художник Утрилло воскликнул, глядя на этот неприметный домик: "Мне кажется, что он должен быть розовым".

Веселые друзья с энтузиазмом подхватили идею: вооружившись розовой краской, они воплотили фантазию Утрилло в жизнь.



Розовый дом в Париже