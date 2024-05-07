Молодик у Тельці знаменує собою перший місячний цикл після весняного сезону затемнень. З новим циклом трансформаційні енергії затемнень відходять на другий план, зазначила астрологиня Марина Скаді (Соколова).

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Чого чекати під час Молодика

Цим Молодиком управляє Венера, що пов'язана з любов'ю, красою, грошима, стосунками й задоволеннями. З 29 квітня до 24 травня планета "малого щастя" переміщується Тельцем, надаючи можливості відволіктися від зовнішніх подій, сповільнитися й просто насолоджуватися життям.

У момент Молодика 8 травня о 06:22 за київським часом немає жодного напруженого аспекту між планетами, а в Тельці формується стеліум: світла кармічна точка Білий Місяць, Венера, Уран, Юпітер і, відповідно, Місяць і Сонце. Планети створюють дуже потужне позитивне енергетичне тло, яке буде посилено Молодиком,

– зазначила астрологиня.

Також зауважила, що цей Молодик може допомогти втілити наміри в життя. Окрім того, він підвищує почуття мотивації, а ще дає натхнення для створення міцної, заземленої основи для себе.

Енергія, яка надходить від Тельця та Венери, посилить творчі, грошові й сприятливі сили. Її можна використовувати, аби створювати шедеври, відкривати бізнес, запускати власний проєкт, підвищити свої шанси на зачаття дитини.

До речі, Скаді зауважила, що 8 травня – чарівна дата цієї весни, коли енергії багатства й процвітання неймовірно сильні. Варто використати потенціал планет, аби зарядити свої почуття та цілі, наповнитися внутрішньою силою.

Майбутній місячний цикл принесе позитивні події у приватне життя, задоволень та радості буде значно більше, порівняно з попередніми місяцями,

– написала Соколова.

Молодик у Тельці сприяє підвищенню самооцінки. Так, зникає підсвідоме почуття невпевненості, з'являється відчуття землі під ногами, більше того, що змушує почуватися комфортно. Тож у цей час дозвольте собі розслабитися, віддайте перевагу маленьким задоволенням: цим активізуєте енергії Молодика, який народиться 8 травня.

До речі, Телець — знак фіксованої Землі, а Молодик завжди асоціюється з часом, коли потрібно "саджати насіння". Тому в найближчі два тижні після Молодика корисно розпочинати свої бізнес-проєкти, переїжджати, влаштовуватися на нову роботу. Втім, вкрай важливо не тільки "пустити коріння", а й виявити працьовитість, яку так цінує Телець.

Також Молодий місяць дає хороші перспективи для подальшого зростання. Однак, водночас помітно слабшає енергетичний потенціал, це треба враховувати.

У цей період не треба братися за надто складні завдання, якщо невпевнені у своїх силах. З'явиться шанс оновити життя. Тому подумайте, які саме речі вам би хотілося змінити. Складіть список бажань, відправте запити у Всесвіт і просто всередині себе просіть про дива. Тим часом сумніви й негативні думки женіть геть.

Молодик 8 травня виведе з підсвідомості в реальний світ наші потаємні бажання, пригнічені емоції, забуті гріхи. Також можуть бути ситуації, які підштовхуватимуть нас до усвідомлення своїх помилок. Саме в період Молодика в Тельці можна як ніколи чітко побачити свої недоліки, усвідомити та визнати причини проблем, а це вже перший крок до їх вирішення,

– написала астрологиня.

Також Марина Скаді зауважила, що Телець – земний знак, ґрунтовний і неквапливий. Отже, у цей період точно не варто метушитися й прискорювати події. Дозвольте процесам, які почалися в найближчий місячний цикл, розвиватися в природному ритмі, а ще оцініть те, що маєте.

Також астрологиня порадила уникати фінансових ризиків, зберігати особисті ресурси – як фізичні, так і психічні, ділитися найнеобхіднішим з тими, хто потребує вашої допомоги, а також створювати красу навколо себе.