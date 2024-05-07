Новолуние в Тельце знаменует собой первый лунный цикл после весеннего сезона затмений. С новым циклом трансформационные энергии затмений отходят на второй план, отметила астролог Марина Скади (Соколова).

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Чего ждать во время Новолуния

Этим Новолунием управляет Венера, что связана с любовью, красотой, деньгами, отношениями и удовольствиями. С 29 апреля по 24 мая планета "малого счастья" перемещается по Тельцу, предоставляя возможности отвлечься от внешних событий, замедлиться и просто наслаждаться жизнью.

В момент Новолуния 8 мая в 06:22 по киевскому времени нет ни одного напряженного аспекта между планетами, а в Тельце формируется стеллиум: светлая кармическая точка Белая Луна, Венера, Уран, Юпитер и, соответственно, Луна и Солнце. Планеты создают очень мощный положительный энергетический фон, который будет усилен Новолунием,

– отметила астролог.

Также заметила, что это Новолуние может помочь воплотить намерения в жизнь. Кроме того, он повышает чувство мотивации, а еще дает вдохновение для создания прочной, заземленной основы для себя.

Энергия, которая поступает от Тельца и Венеры, усилит творческие, денежные и благоприятные силы. Ее можно использовать, чтобы создавать шедевры, открывать бизнес, запускать собственный проект, повысить свои шансы на зачатие ребенка.

Кстати, Скади заметила, что 8 мая – волшебная дата этой весны, когда энергии богатства и процветания невероятно сильны. Стоит использовать потенциал планет, чтобы зарядить свои чувства и цели, наполниться внутренней силой.

Будущий лунный цикл принесет положительные события в частную жизнь, удовольствий и радости будет значительно больше, по сравнению с предыдущими месяцами,

– написала Соколова.

Новолуние в Тельце способствует повышению самооценки. Так, исчезает подсознательное чувство неуверенности, появляется ощущение земли под ногами, более того, что заставляет чувствовать себя комфортно. Поэтому в это время позвольте себе расслабиться, отдайте предпочтение маленьким удовольствиям: этим активизируете энергии Новолуния, который родится 8 мая.

Кстати, Телец – знак фиксированной Земли, а Новолуние всегда ассоциируется со временем, когда нужно "сажать семена". Поэтому в ближайшие две недели после Новолуния полезно начинать свои бизнес-проекты, переезжать, устраиваться на новую работу. Впрочем, крайне важно не только "пустить корни", но и проявить трудолюбие, которое так ценит Телец.

Также Новолуние дает хорошие перспективы для дальнейшего роста. Однако, одновременно заметно ослабевает энергетический потенциал, это надо учитывать.

В этот период не надо браться за слишком сложные задачи, если не уверены в своих силах. Появится шанс обновить жизнь. Поэтому подумайте, какие именно вещи вам бы хотелось изменить. Составьте список желаний, отправьте запросы во Вселенную и просто внутри себя просите о чудесах. Тем временем сомнения и негативные мысли гоните прочь.

Новолуние 8 мая выведет из подсознания в реальный мир наши сокровенные желания, подавленные эмоции, забытые грехи. Также могут быть ситуации, которые будут подталкивать нас к осознанию своих ошибок. Именно в период Новолуния в Тельце можно как никогда четко увидеть свои недостатки, осознать и признать причины проблем, а это уже первый шаг к их решению,

– написала астролог.

Также Марина Скади заметила, что Телец – земной знак, основательный и неторопливый. Так что, в этот период точно не стоит суетиться и ускорять события. Позвольте процессам, которые начались в ближайший лунный цикл, развиваться в естественном ритме, а еще оцените то, что имеете.

Также астролог посоветовала избегать финансовых рисков, сохранять личные ресурсы – как физические, так и психические, делиться самым необходимым с теми, кто нуждается в вашей помощи, а также создавать красоту вокруг себя.