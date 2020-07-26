Молода дружина Віктора Павліка, яка також є його концертним директором, Катерина Реп'яхова відправилася в гості до своєї свекрухи. Подружжя вирушило на концерт, а по дорозі заїхало провідати маму артиста.

Мальовничою світлиною з батьківщини коханого Катя поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона активно просуває акаунт та щодня у сторіс показує своє життя. Цього разу Реп'яхова позувала на тлі архітектурної пам'ятки.

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Катерина Реп'яхова позувала поруч із Плебанівським залізнодорожним мостом-віадуком, що був побудований у 1896 році. Цей шедевр України розташований на Тернопільщині, на околиці села Плебанівка. Він належить до 12 віадуків України та світу.

У дописі дівчина зазначила, що перебуває на красивій батьківщині чоловіка. Віктор Павлік має виступ в Чернівцях і подружжя відправилося на локацію концерту на день раніше, щоб побувати у мами співака. Виконавець живе в Києві та багато гастролює. Через насичений робочий графік та інші турботи він не має змоги часто навідуватися до найріднішої. Тому артист не втрачає жодної можливості, щоб побачитися з мамою.

Реп'яхова у публікацїі також наголосила на тому, що потрібно берегти своїх рідних, а особливо людей літнього віку. Зіркова дружина зізналася, що зараз хотіла б лише одного – побачити свою бабусю Любу.