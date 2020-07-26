Молодая жена Виктора Павлика, которая также является его концертным директором, Екатерина Репяхова отправилась в гости к своей свекрови. Супруги отправились на концерт, а по дороге заехали навестить маму артиста.

Живописной фотографией с родины любимого Катя поделилась на личной странице в инстаграме. Она активно продвигает аккаунт и ежедневно в сторис показывает свою жизнь. На этот раз Репяхова позировала на фоне архитектурного памятника.

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Екатерина Репяхова позировала рядом с Плебановским железнодорожным мостом-виадуком, который был построен в 1896 году. Этот шедевр расположен на Тернопольщине, на окраине села Плебановка. Он принадлежит к 12 виадукам Украины и мира.

В заметке девушка отметила, что находится на красивой родине мужа. Виктор Павлик имеет выступ в Черновцах и супруги отправились на локацию концерта на день раньше, чтобы побывать у мамы певца. Исполнитель живет в Киеве и много гастролирует. Из-за насыщенного рабочего графика и других забот он не имеет возможности часто наведываться к самой родной. Поэтому артист не теряет ни одной возможности, чтобы увидеться с мамой.

Репяхова в публикации также отметила, что нужно беречь своих родных, а особенно людей пожилого возраста. Звездная жена призналась, что сейчас хотела бы только одного – увидеть свою бабушку Любу.