Екатерина Репяхова в начале июня стала женой Виктора Павлика. Несмотря на разницу в возрасте (29 лет), супруги счастливо живут вместе и работают на один результат. Впрочем, девушка часто говорит в своих интервью о муже Виктор Франкович, вызывая у фанатов интерес.

В своем профиле в инстаграме 25-летняя Екатерина объяснила, почему она так говорит о своем 54-летнем муже. Напомним, что Репяхова работает у исполнителя концертным директором.

К слову Подаст на меня в суд: жена Виктора Павлика рассказала об угрозах его бывшей возлюбленной

Все началось с того, что мы вместе работаем с мужем. И часто случается так, когда у нас есть третьи лица. Или, например, я обсуждаю с людьми предстоящий концерт Виктора, не буду же я заказчику говорить: "Да, Витя споет эту песню". Понимаете, да? В любом случае, я часто на людях говорю Виктор, а там где Виктор, там и Франкович,

– поделилась молодая жена Виктора Павлика.

"Обожаю отчество моего мужа, мне безумно нравится это словосочетание. Так и получилось, я просто привыкла и сейчас не замечаю, когда на людях называю его по имени и отчеству", – добавила девушка.

Кроме этого, девушка недавно прокомментировала большую разницу в возрасте с любимым. Но она убеждена, что он еще ее переживет, ведь у него очень хорошие результаты анализов.

"У Виктора Павлика анализы очень хорошие. У меня есть вопрос. Вот вам и разница 30 лет. Мы пошутили, что он еще меня переживет. Насколько все относительно в жизни. И цифры – это лишь цифры", – отметила Екатерина Репяхова.

Что известно об отношениях Виктора Павлика и Екатерины Репяховой?

54-летний исполнитель и его концертный директор впервые открыто заговорили о романе в июне 2019-го года, хоть девушка и говорила, что никогда этого не скрывала. Впоследствии Павлик рассказал, что разошелся с женой Ларисой, на которой был женат 25 лет, и начал жить с девушкой. У мужчины трое детей, в то время как 25-летняя Репяхова еще не имеет детей и впервые пошла под венец. Церемония бракосочетания в ЗАГСе состоялась 29 мая, а свадьба была запланирована на 10 мая. Впрочем, ее пришлось перенести из-за карантина на середину августа.