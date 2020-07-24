Катерина Реп'яхова на початку червня стала дружиною Віктора Павліка. Незважаючи на різницю у віці (29 років), подружжя щасливо живе разом та працює на один результат. Втім, дівчина часто каже у своїх інтерв'ю на чоловіка "Віктор Франкович", викликаючи у фанатів зацікавлення.

У своєму профілі в інстаграмі 25-річна Катерина пояснила, чому вона так говорить про свого 54-річного чоловіка. Нагадаємо, що Реп'яхова працює у виконавця концертним директором.

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Все почалося з того, що ми разом працюємо з чоловіком. І часто трапляється так, коли біля нас є треті особи. Або, наприклад, я обговорюю з людьми майбутній концерт Віктора, не буду ж я замовнику говорити: "Так, Вітя заспіває цю пісню". Розумієте, так? У будь-якому випадку, я часто на людях кажу Віктор, а там де Віктор, там і Франкович,

– поділилась молода дружина Віктора Павліка.

"Обожнюю по батькові мого чоловіка, мені шалено подобається це словосполучення. Так і вийшло, я просто звикла і зараз не помічаю, коли на людях називаю його по імені та по батькові", – додала дівчина.

Окрім цього, дівчина нещодавно прокоментувала велику різницю у віці з коханим. Але вона переконана, що він ще її переживе, адже у нього дуже хороші результати аналізів.

"У Віктора Павліка аналізи дуже хороші. У мене є питання. Ось вам і різниця 30 років. Ми пожартували, що він ще мене переживе. Наскільки все відносно в житті. І цифри – це лише цифри", – зазначила Катерина Реп'яхова.

Що відомо про стосунки Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової?

54-річний виконавець та його концертна директорка вперше відкрито заговорили про роман у червні 2019-го року, хоч дівчина і зазначала, що ніколи цього не приховувала. Згодом Павлік розповів, що розійшовся з дружиною Ларисою, з якою був одружений 25 років, і почав жити з дівчиною. У чоловіка є троє дітей, в той час як 25-річна Реп'яхова ще не має дітей і вперше пішла під вінець. Церемонія одруження у РАЦСі відбулась 29 травня, а весілля було заплановане на 10 травня. Втім, його довелось перенести через карантин на середину серпня.