26-річна обраниця знаменитого українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова влаштувала відверту фотосесію. Дівчина наважилась роздягнутися перед камерою та оголити груди.

До концертної директорки Віктора Павліка була прикута увага публіки ще до шлюбу з зіркою. Молода дружина артиста активно розвиває особистий блог в інстаграмі, а нове фото в її профілі викликало справжній фурор у мережі. Завжди стримана Катерина Реп'яхова позувала топлес.

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Кохана 54-річного музиканта для фотосесії підібрала вишукану білу блузку з мереживними вставками, яку поєднала з картатою мідіспідницею у коричневих кольорах. Свій образ дівчина довершила вечірнім макіяжем з акцентом на очі. Проте під час зйомки наважилась на відвертості.

Катерина Реп'яхова зняла елегантну блузку та позувала лише в спідниці, яка розкішно підкреслювала тонку талію. Дружина Віктора Павліка не стала показувати оголені груди на камеру, затуливши принади руками. Заради естетики вона взяла екзотичну квітку та демонструвала не еротику, а безмежну ніжність.

"Зараз я себе відчуваю такою ж безпорадною, як на цій фотографії. Просто хочеться, щоб у всіх, все було добре", – прокоментувала кадр обраниця Павліка.



Дружина Віктора Павліка позує топлес / Фото Instagram / @repyahovakate



Дружина Віктора Павліка позує топлес / Фото Instagram / @repyahovakate