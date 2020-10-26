26-летняя избранница знаменитого украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова устроила откровенную фотосессию. Девушка решилась раздеться перед камерой и обнажить грудь.

К концертному директору Виктора Павлика было приковано внимание публики еще до брака со звездой. Молодая жена артиста активно развивает личный блог в инстаграме, а новое фото в ее профиле вызвало настоящий фурор в сети. Всегда сдержанная Екатерина Репяхова позировала топлес.

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Возлюбленная 54-летнего музыканта для фотосессии подобрала изысканную белую блузку с кружевными вставками, которую соединила с клетчатой ​​мини-юбкой в коричневых цветах. Свой образ девушка довершила вечерним макияжем с акцентом на глаза. Однако во время съемки решилась на откровенность.

Екатерина Репяхова сняла элегантную блузку и позировала только в юбке, которая роскошно подчеркивала тонкую талию. Жена Виктора Павлика не стала показывать обнаженную грудь на камеру, закрыв прелести руками. Ради эстетики она взяла экзотический цветок и показывала не эротику, а безграничную нежность.

"Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии. Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошо", – прокомментировала кадр избранница Павлика.



Жена Виктора Павлика позирует топлес / Фото Instagram / @repyahovakate



Жена Виктора Павлика позирует топлес / Фото Instagram / @repyahovakate