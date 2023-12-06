24 Канал зібрав для вас молитви, які потрібно промовляти до Святого Миколая. Щиро зверніться до Чудотворця сьогодні. Він обов'язково вислухає всі прохання та допоможе. Адже Миколай був дуже доброю, щедрою та співчутливою людиною.

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Молитви Святому Миколаю

Святий Миколай Чудотворець, Спаситель наших заблукалих душ. Звертаємося до тебе зі смиренним проханням у хворобі й немочі. Відсторони (ім'я) від псування і тяжкої недуги. Відпусти (ім'я) всі гріхи, що стали причиною таких тяжких страждань. Прийми каяття хворого і його близьких. Нехай всі хвороби покинуть його тлінне тіло і прибуде незламне здоров'я і благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання і не засудить його. Попроси, Святий Миколаю, щоб всі негаразди відпустили й хвороби покинули назавжди. На все твоя воля. Амінь.

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Всеблагий отче Миколай, великий і предивний Чудотворець! Споглянь на мене ласкаво і вислухай прохання моє. Споглянь на смуток серця мого і порахуй його зітхання. Ти, що маєш сміливість доступити до Господа, випроси у Всевишнього прощення гріхів моїх: свідомих і несвідомих, словом, ділом чи думкою. Допоможи допустити мене до всемилостивого Серця Христа Чоловіколюбця, щоби задля твоїх заслуг Господь простив ці провини й дарував мені ласку (текст прохання). Амінь.

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О, всеблагий отче наш Миколай, Божою волею пастирю й учителю всіх, хто з твердою вірою й довірою до Господа через тебе звертається під Його захист і теплою молитвою благає тебе: поспіши й Божою силою і благодаттю захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу, й всяку країну християнську, й весь світ захисти й збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу ворогів-чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошести, потопу, вогню, меча й наглої смерти всяку людину охорони. I як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Захисти нас від заслужених нами їх наслідків, а надто - вічної пекельної муки, але щоби за нашими моліннями та твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог у щирому покаянні, наверненні й смиренні, тихо й без гріха прожити на цім світі, й не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.

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Великий угоднику і Святитель Божий Миколаю, помічник й вчитель всіх, хто з щирим молінням вдається до твоєї допомоги. Ти допомагав тим, які до тебе зверталися, допоможи й мені в усіх труднощах й потребах життя мого. Коли прийде хвиля, де сила моя заслаба, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені на поміч твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам’ятали про тебе. Благослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога, за порятунок душі моєї. Амінь.