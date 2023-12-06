24 Канал собрал для вас молитвы, которые нужно говорить Святому Николаю. Искренне обратитесь к Чудотворцу сегодня. Он обязательно выслушает все просьбы и поможет. Ведь Николай был очень добрым, щедрым и сострадательным человеком.

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Молитвы Святому Николаю

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ. Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстороны (имя) от порчи и тяжелого недуга. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной тяжких страданий. Прими раскаяние больного и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несгибаемое здоровье и благодать. Пусть Господь услышит через тебя нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, Святой Николай, чтобы все проблемы отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.

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Всеблагий отец Николай, великий и удивительный Чудотворец! Взгляни на меня ласково и выслушай просьбу мою. Взгляни на печаль сердца моего и сочти его вздохи. Имея смелость доступить к Господу, выпроси у Всевишнього прощение грехов моих: сознательных и бессознательных, словом, делом или мыслью. Помоги допустить меня к Всемилостивому Сердцу Христа Человеколюбца, чтобы ради твоих заслуг Господь простил эти проступки и даровал мне милость (текст просьбы). Аминь.

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О, всеблагий отец наш Николай, Божией волей пастырю и учителю всех, кто с твердой верой и доверием к Господу через тебя обращается под Его защиту и теплой молитвой умоляет тебя: спеши и Божией силой и благодатью защити стадо Христа от волков. Украину нашу, и всякую страну христианскую, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения, наступления врагов-чужаков и народных мятежей, междоусобицы; от голода, эпидемии, потопа, огня, меча и смерти всякого человека охраны. И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Защити нас от заслуженных нами их последствий, особенно вечной адской муки, но чтобы по нашим молениям и твоему покровительству и помощи и Своей благодати и милосердию дал нам Христос Бог в искреннем покаянии, обращении и смирении, тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми. Аминь.

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Великий угодник и Святитель Божий Николай, помощник и учитель всех, кто с искренним молением прибегает к твоей помощи. Ты помогал тем, которые к тебе обращались, помоги и мне во всех трудностях и потребностях жизни моей. Когда придет волна, где сила моя ослабела, трудности, становящиеся на пути жизни моей, слишком велики для меня, ты, угодник Божий, подай мне на помощь твою руку и встань мне на охрану, как становился всегда тем, что в трудностях и опасностях помнили о тебе. Благослови меня святительской твоей рукой, наступи на тропу добрую, вверги во мне веру непоколебимую и моли Христа Бога, за спасение души моей. Аминь.