Детальніше про наймодніші кольори педикюру весни 2026 року – розповіло видання Cosmopolitan.

Які кольори педикюру в тренді навесні 2026 року?

У 2026 році головним фаворитом став глибокий бордовий колір, який виглядає надзвичайно дорого та елегантно на засмаглій шкірі.

Втім, якщо ж вам хочеться чогось більш затишного, зверніть увагу на шоколадний педикюр. Цей теплий відтінок став справжнім хітом весни завдяки своїй універсальності.

Для тих, хто цінує бездоганну охайність, незмінним залишається нюдовий френч, який пасує до будь-якого образу.

Якщо ж ви не можете зупинитися на одному кольорі, спробуйте різнобарвний французький педикюр, де кожен кінчик нігтя має свій яскравий акцент.

А для тих, хто вже мріє про морське узбережжя, ідеальним вибором стане лазурний колір, який нагадує чисту воду тропічних островів і додає образу особливої свіжості.

