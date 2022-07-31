24 канал підібрав найактуальніші приклади вдалого педикюру на літо – 2022. Безперечним трендом цього сезону є спокійні та нейтральні відтінки з легким дизайном.

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Колір року завжди в тренді

За версією Pantone кольором року став Very Peri, ніжний бузковий чи лавандовий відтінок. Він чудово підходить до літнього настрою та добре поєднується з багатьма кольорами.



Трендовий педикюр літа – 2022 / Фото Pinterest

Тож зробити педикюр у ніжно-фіолетовому відтінку буде хорошою ідеєю – так ваші нігті будуть у беззаперечному тренді.

Металік

Як і в манікюрі, в тренди літа вибрався яскравий металічний педикюр, який вдало контрастує як і з яскравими літніми образами, так і з нейтральними розслабленими луками.



Трендовий педикюр літа – 2022 / Фото Pinterest

Металік цього літа модний у будь-яких відтінках: срібному, золотому, рожевому чи синьому – ваші нігті будуть виглядати оригінально та незабутньо.

Пастельні відтінки

На противагу бунтарському металіку в моді також пастельні кольори, які ідеально підійдуть для будь-якого образу. Головний секрет вдалого нюдового педикюру – це ледь помітні відтінки, які не виділяються, а лише підкреслюють природну красу нігтів.



Трендовий педикюр літа – 2022 / Фото Pinterest

Найкращим варіантом будуть відтінки, які майже збігаються з кольором вашої нігтьової пластини. Якщо хочеться досягти ефекту "японського манікюру", можна скористатися лише прозорим лаком для нігтів.

Мікросерця

Мінімалістичні та романтичні дизайни повертаються – влітку 2022 року модним став педикюр з маленькими серцями, виконаними в іншому кольорі.

Трендовий педикюр літа – 2022 / Фото з інстаграму @pedicurchik

З таким лаконічним дизайном можна експериментувати та пробувати різні відтінки – але малі сердечка в будь-якому вигляді будуть виглядати доречно та мило.