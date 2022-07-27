Літні тренди склалися так, що модниця з будь-яким типом нігтів зможе підібрати щось під себе. На часі зараз і нюдові відтінки, і металічний блиск.

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Довгі нігті

Дещо непрактичні, проте неймовірно гарні довгі нігті знову повертаються в моду. Екстремальна довжина підійде для світських раутів та визначних подій – у повсякденному житті, на жаль, з такими нігтями довго не походиш.

Трендовий манікюр на літо

Трендовий манікюр на літо

Японський манікюр

На противагу яскравим та епатажним довгим нігтям улітку постав японський метод манікюру – максимальна імітація відсутності покриття та абсолютний нюд.

Трендовий манікюр на літо

Методика японського манікюру передбачає полірування нігтьової пластини за допомогою бджолиного воску. Саме цей засіб змушує нігті виглядати блискучими та щільними.

Трендовий манікюр на літо

Насиченість та колір

Якщо хочеться розбавити нейтральність, також можна використати металік – такий лак не тільки підкреслить вишуканість рук, але і підійде до багатьох аутфітів.

Трендовий манікюр на літо

Проте основним трендом літа – 2022 є щільні пастельні кольори кремової текстури. Якщо хочеться чогось яскравішого, можна зробити манікюр у безсмертній класиці – червоному або чорних кольорах.

Трендовий манікюр на літо

Текстура та декор

Масивні декоровані нігті з малюнками або об'ємними фігурками теж попали в тренди літа. Такі нігті виглядають особливо та оригінально, проте не є дуже зручними.

Трендовий манікюр на літо

Трендовий манікюр на літо

Безсмертний френч

Французький манікюр вже кілька років поспіль залишається в тренді. Цього літа френч отримав нову хвилю популярності – зараз можна сміливо експериментувати з кольорами покриття та насолоджуватися настроєвістю манікюру.

Трендовий манікюр на літо