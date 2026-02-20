У 2026 році в моду повернувся дизайн, який виглядає стильно та дорого, але робиться дуже легко навіть удома. Якщо вам набридло звичайне однотонне покриття і хочеться додати цікаву деталь, цей тренд точно для вас, пише видання Vogue Mexico.

Що відомо про головний тренд манікюру 2026 року?

Цього року головним хітом манікюру стали нігті, прикрашені камінчиками та кристалами. На перший погляд, може здатися, що такий розкішний дизайн під силу лише топовим майстрам у дорогих салонах, але насправді його просто повторити навіть удома. Для цього вам знадобиться базовий набір: прозоре покриття, улюблений кольоровий лак, фінішний топ, декоративне каміння та лампа для сушіння гелю.

Секрет ідеального виконання цього тренду полягає у мінімалізмі та бездоганній підготовці. Відома зіркова майстриня манікюру Матея Новакович радить починати з ідеально доглянутих нігтів, покритих прозорим або напівпрозорим відтінком. Найефектніший вигляд має хаотичне розташування яскравих акцентів.

Наприклад, ви можете прикріпити один камінчик біля кутикули, інший – на кінчику нігтя, або створити ніжну композицію з двох-трьох стразів на одному пальці. Щоб ця краса трималася якнайдовше, каміння слід надійно зафіксувати, зануривши їх у краплю гелю, а зверху обов'язково закріпити результат кількома шарами глянцевого топу.

Щодо колірної гами, то абсолютним фаворитом залишається ніжний рожевий напівпрозорий відтінок у поєднанні з кристалами.

Втім, цей тренд абсолютно відкритий для експериментів. Для найсміливіших Новакович пропонує глибокий смарагдовий колір, а також насичений червоний або чистий білий фон з контрастним рожевим камінням.

До речі, Vogue Scandinavia у своєму матеріалі про головні нігтьові тренди 2026 року зазначає, що зараз манікюр сприймається як повноцінна ювелірна прикраса. Водночас видання Harper's Bazaar також відзначає мікрокристали та об'ємні блискучі деталі як абсолютний хіт сезону, підтверджуючи, що саме витончені акценти зроблять манікюр по-справжньому актуальним та дорогим.

Який колір манікюру буде найпопулярнішим у 2026 році?