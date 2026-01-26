Якщо вам хочеться чогось нового, але й не занадто яскравого, то цей тренд точно вартий уваги. Він ідеально підходить для тих, хто шукає гармонію і хоче додати у свої будні трохи прихованого змісту та краси, що не набридає, пише Cosmopolitan.

Який колір манікюру буде найпопулярнішим у 2026 році?

Йдеться про вишуканий тренд Jade Nails – нефритовий манікюр, який вже встиг стати фаворитом сезону. Цей камінь здавна цінували за його особливий зв'язок із фортуною та позитивною енергією. Адже вважається, що він притягує достаток і захищає від негативу.

Візуально цей манікюр заворожує, бо повторює текстуру справжнього каменя з його зеленими переливами та молочним підтоном. До того ж він виглядає класично і природно, незалежно від того, чи обираєте ви напівпрозорий мінімалізм, чи глибокі смарагдові тони із золотими акцентами.

Що означає нефритовий колір у манікюрі?

З погляду психології, зелений колір розташовується в центрі спектра і сприймається оком найлегше. Він сигналізує нервовій системі про безпеку та знижує рівень тривожності людини, зазначає Color Psychology.

Нефритовий відтінок асоціюється з оновленням, життєвою силою та зростанням, допомагаючи налаштуватися на нові починання.

Крім того, поєднання зеленого з молочними нюансами сприяє емоційній рівновазі, допомагаючи зберігати "холодний розум" та ухвалювати виважені рішення навіть у найскладніших ситуаціях.

Які ще кольори манікюру будуть трендовими у 2026 році?