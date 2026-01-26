Якщо вам хочеться чогось нового, але й не занадто яскравого, то цей тренд точно вартий уваги. Він ідеально підходить для тих, хто шукає гармонію і хоче додати у свої будні трохи прихованого змісту та краси, що не набридає, пише Cosmopolitan.
Який колір манікюру буде найпопулярнішим у 2026 році?
Йдеться про вишуканий тренд Jade Nails – нефритовий манікюр, який вже встиг стати фаворитом сезону. Цей камінь здавна цінували за його особливий зв'язок із фортуною та позитивною енергією. Адже вважається, що він притягує достаток і захищає від негативу.
Візуально цей манікюр заворожує, бо повторює текстуру справжнього каменя з його зеленими переливами та молочним підтоном. До того ж він виглядає класично і природно, незалежно від того, чи обираєте ви напівпрозорий мінімалізм, чи глибокі смарагдові тони із золотими акцентами.
Що означає нефритовий колір у манікюрі?
З погляду психології, зелений колір розташовується в центрі спектра і сприймається оком найлегше. Він сигналізує нервовій системі про безпеку та знижує рівень тривожності людини, зазначає Color Psychology.
Нефритовий відтінок асоціюється з оновленням, життєвою силою та зростанням, допомагаючи налаштуватися на нові починання.
Крім того, поєднання зеленого з молочними нюансами сприяє емоційній рівновазі, допомагаючи зберігати "холодний розум" та ухвалювати виважені рішення навіть у найскладніших ситуаціях.
Які ще кольори манікюру будуть трендовими у 2026 році?
- Повітряний білий, який став офіційним кольором 2026 року за версією Pantone, можна сміливо використовувати для створення дизайну нігтів. Як зазначає Harper's Bazaar, він ідеально замінює звичний нюд, додаючи образу легкості та чистоти.
- Водночас Vogue прогнозує шалену популярність насичених винних та майже чорних відтінків, що мають розкішний і загадковий вигляд на нігтях.
- За даними InStyle, глибокі кавові тони манікюру залишаються в топі трендів. До того ж ці кольори пасують до будь-якого гардероба.