Вдало підібрані кольори та деталі допомагають завершити образ, роблячи його гармонійним. Які варіанти педикюру пасують для жінок будь-якого віку – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Однотонний педикюр у нюдових відтінках

Бежевий, білий, ніжно-рожевий – це класичні кольори, які були, є і завжди будуть актуальними. Вони виглядають акуратно й вишукано як на руках, так і на ногах.

Однотонний педикюр у нюдових відтінках / Фото з Pinterest

Однотонний педикюр у яскравих і темних кольорах

Червоний, бордовий, темно-синій, сливовий або навіть класичний чорний – усе це універсальні відтінки, які можна сміливо обирати в будь-якому віці та країні. Про це писали на сайті манікюрного салону Lp Luxury Nail Lounge. Головне враховувати власний стиль, щоб колір виглядав органічно.

Однотонний педикюр у яскравих і темних кольорах / Фото з Pinterest

Френч

Французький манікюр – чудовий варіант, який підходить як для манікюру, так і для педикюру. Він завжди вдало виглядає, незалежно від пори року.

Френч-педикюр / Фото з Pinterest

Які є цікавіші варіанти для педикюру?

Навіть однотонний педикюр можна урізноманітнити, додавши блискучий лак, як на всі, так і на один ніготь. Такий акцент робить педикюр виразнішим.

Варіанти педикюру з блискітками / Фото з Pinterest

Ще один варіант – градієнт (омбре). Це ніжний перехід кольорів, де межі між відтінками майже непомітні. Для коротких і широких нігтів краще обирати вертикальний градієнт, для вузьких та довгих – горизонтальний. Про це зазначили у блозі Staleks.

Педикюр з градієнтом / Фото з Pinterest

Або ж можна зробити матове покриття. На нігтях такий педикюр виглядає як вишуканий оксамит.

Матовий педикюр / Фото з Pinterest

