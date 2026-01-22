Він універсальний, пасує до будь-якого кольоротипу і, що найважливіше, несе в собі потужний заряд спокою. Днями видання Elle розповіло, на який колір варто зробити ставку в новому сезоні та з чим його поєднувати.

Який головний колір весни 2026 року?

Навесні 2026-го цей колір заполонить подіуми та вулиці, адже він буде представлений у всіх можливих варіаціях. Модні експерти пророкують йому шалену популярність, і недарма, бо він може бути як суворим базовим, так і яскравим акцентним.

Йдеться про благородну синю палітру. Одним із найактуальніших залишатиметься глибокий та виразний тон, схожий на кобальтовий чи популярний у минулому індиго.

Окрім насиченої класики, на передній план вийдуть і дещо світліші інтерпретації – від ніжного небесного до стриманого сіруватого. Загалом нас чекає ціла низка відтінків, серед яких кожна зможе обрати той, який найкраще описує внутрішні відчуття, вдало пасує до кольору шкіри й волосся, а також безпрограшно поєднується з іншими речами гардероба.

До речі, нещодавно український модельєр Андре Тан назвав головні кольори 2026 року.

З чим носити синій колір навесні 2026 року?

Таку колірну гаму можна поєднувати практично з усім. Найкраще все ж працюватимуть формули з іншими синіми тонами.

Втім, ви можете також експериментувати й змішувати навіть протилежні відтінки. Зокрема, з синім добре поєднуватимуться елементи червоного, яскраво-жовтого, гірчичного, карамельного чи смарагдового кольорів.

Що означає синій колір у гардеробі?