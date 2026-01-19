Про який колір варто забути вже цієї зими 2026 року – розповідає 24 Канал з посиланням на видання Pure Wow.

Який колір вийшов з моди у 2026 році?

Масляно-жовтий був найнесподіванішим фаворитом останніх п'яти років. Цей ніжний відтінок домінував на подіумах і в соцмережах блогерів, але у 2026 році його популярність стрімко згасає. Люди вже достатньо насолодилися цим кольором, тому в новому сезоні він матиме вторинний вигляд.

Утім, втрата лідерських позицій зовсім не означає, що речі масляно-жовтого відтінку, у які ви інвестували протягом року, час відправляти на смітник. Цей колір все ще має право на життя у вашому гардеробі, однак тепер йому відведена дещо інша роль.

Замість того, щоб будувати навколо нього цілісний образ, спробуйте використовувати цей відтінок дозовано, як делікатний акцент. Секрет стильного образу в новому сезоні ховається у грі контрастів.

Так, ніжний жовтий найкраще розкриється в тандемі з трендовими глибоким сливовим або яскравим вишнево-червоним. Таке поєднання дозволить вашим улюбленим речам залишатися актуальними, не порушуючи модних правил 2026 року.

Які ще кольори не варто носити у 2026 році?