Про який колір варто забути вже цієї зими 2026 року – розповідає 24 Канал з посиланням на видання Pure Wow.
Який колір вийшов з моди у 2026 році?
Масляно-жовтий був найнесподіванішим фаворитом останніх п'яти років. Цей ніжний відтінок домінував на подіумах і в соцмережах блогерів, але у 2026 році його популярність стрімко згасає. Люди вже достатньо насолодилися цим кольором, тому в новому сезоні він матиме вторинний вигляд.
Утім, втрата лідерських позицій зовсім не означає, що речі масляно-жовтого відтінку, у які ви інвестували протягом року, час відправляти на смітник. Цей колір все ще має право на життя у вашому гардеробі, однак тепер йому відведена дещо інша роль.
Замість того, щоб будувати навколо нього цілісний образ, спробуйте використовувати цей відтінок дозовано, як делікатний акцент. Секрет стильного образу в новому сезоні ховається у грі контрастів.
Так, ніжний жовтий найкраще розкриється в тандемі з трендовими глибоким сливовим або яскравим вишнево-червоним. Таке поєднання дозволить вашим улюбленим речам залишатися актуальними, не порушуючи модних правил 2026 року.
Які ще кольори не варто носити у 2026 році?
- До списку антитрендів 2026 року також потрапили приглушені, невиразні відтінки із сіруватим або так званим "брудним" підтоном. Йдеться насамперед про землисто-сірий, вицвілий рожевий чи сіро-бурий кольори.
- Річ у тім, що, замість благородної стриманості, вони часто роблять загальний образ тьмяним, втомленим та позбавленим енергії.
- Стилісти видання VegOut зазначають, що "брудні" відтінки, розташовані біля обличчя підкреслюють всі недоліки. Зокрема, тіні, дрібні зморшки та темні кола під очима стають помітнішими.
- Також певна обережність не завадить навіть з вічною класикою – чорним кольором. Попри свою практичність та елегантність, він здатен "забирати" природне світло від обличчя, через що риси можуть виглядати менш виразними та тьмяними.