Поповнення гардероба може призвести до відчутних фінансових витрат, якщо піддаватися трендам або купувати речі, які швидко втрачають актуальність. Щоб уникнути зайвих витрат, 24 Канал, посилаючись на Who What Wear, зібрав перелік речей, на які не варто витрачати гроші, адже вони рідко стають вигідною інвестицією у стиль.

Теж цікаво Виглядають на мільйон: 6 розкішних відтінків манікюру, які точно не набриднуть

Супертрендові речі

Мода змінюється постійно, і це неминуче. Саме тому варто обережно ставитися до надто нестандартних фасонів: ультравузьких або супероб'ємних джинсів, надмірно потертих тканин чи екстремальних силуетів. Такі речі швидко втрачають актуальність і вже за сезон можуть вважатися антитрендом.

Джинси з ефектом бруду / Фото dia dia

Надто модні окуляри

Окуляри з яскравим трендовим дизайном швидко втрачають актуальність і можуть навіть псувати образ. Натомість класичні форми з легкими акцентами – м'який овал, лаконічна оправа чи трохи товстіші дужки – довговічніший вибір, який вдало поєднується з різними стилями.

Окуляри бренду Chiara Ferragni та більш класичний варіант окулярів / Фото з мережі

Мікросумки

Вони свого часу підкорили подіуми, однак у повсякденному житті залишаються радше декоративним аксесуаром. Значно практичнішим вибором є сумка Tote – містка, елегантна та практична.

Маленька сумочка та сумка від бренду Papaya / Фото з мережі

Додамо, що продуманий гардероб починається з простого правила: купуйте лише те, що точно будете носити. Менше хаосу в шафі – більше зручності й заощаджених коштів.

На що ще не варто витрачати кошти?