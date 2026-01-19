Дизайнер закликає поцінувачів моди гратися з різними відтінками й не боятися створювати сміливі комбінації. Які саме кольори найбільш актуальні цьогоріч – пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

Які кольори в тренді у 2026 році?

Сливовий очолює список наймодніших відтінків цього року. Цей колір вдало виглядає як на одязі, так і на аксесуарах.

Андре Тан рекомендує поєднувати його з синім денімом.

Образи зі сливовим кольором / Фото з Pinterest





Також в тренді будуть різні лілові відтінки – від майже блідих до глибоких.

Образи з ліловим кольором / Фото з Pinterest

Серед ніжних кольорів ще популярним у 2026 році буде пильно-рожевий. Він гармонійно поєднується з будь-якими тканинами – від атласу до мережива – і чудово пасує до бохо-стилю та літніх суконь.

Для довідки! Бохо – це стиль одягу, який відображає невимушеність, природність, свободу та творчість. Назва походить від слова Bohemian і перекладається як "богемний". Для цього стилю характерний вільний крій, бахрома, мереживо й масивні аксесуари, які створюють унікальний та затишний образ.

Образи з пильно-рожевим кольором / Фото з Pinterest



Ще один тренд цього року – м'який і благородний помаранчевий. Його можна вдало комбінувати з денімом, коричневим кольором та бежевим.

Looks з оранжевим кольором / Фото з Pinterest

Щоб освіжити образ Андре Тан радить звернути увагу на бірюзовий і його відтінки. Ці кольори, за його словами, ідеально підходять для аксесуарів і легких літніх тканин.

Образи з бірюзовим кольором / Фото з Pinterest

Які ще кольори будуть в тренді?