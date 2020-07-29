31-річна канадська супермодель Коко Роша втретє вагітна. Зірка перебуває на п'ятому місяці вагітності й чекає на народження дівчинки. Разом з сином та донькою знаменита матуся знялась у милій фотосесії.

Ексклюзивно для видання People знаменита модель Коко Роша розсекретила, що вагітна втретє. Разом з 5-річною донькою Іоні та 2-річним сином Івером вона знялась у ніжній зйомці та засвітила округлий живіт на камеру в джинсовій сукні вільного крою.

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Коко Роша розсекретила, що разом з чоловіком фотографом Джеймсом Конраном завжди мріяли про трьох дітей. Старша донька дуже хотіла сестричку, а її мрія здійсниться невдовзі, адже зірка чекає на появу дівчинки.

У нас буде дівчинка, і старша сестричка з нетерпінням чекає цієї зустрічі. Вона любить брата, але каже: "Давайте ще іншого, іншу версію". Їй дуже подобається бути в ролі матусі. Для неї це як грати з лялькою,

– поділилась супермодель.

Коко Роша оголосила, що про появу третьої дитини майбутні багатодітні батьки дізналися до світового спалаху коронавірусу. Проте впродовж всієї вагітності вона почувалась добре й не скаржилась на здоров'я.

Коли зірка була вагітна донькою і сином, то навіть у стані при надії активно розвивала модельну кар'єру й подорожувала світом. В утробі матері первісток Іоні побувала в 15 країнах світу, тому Коко Роша запевняє, що третя вагітність відрізняється від двох попередніх, адже впродовж 9 місяців вона залишатиметься вдома.

"Єдине, що відрізняє цю вагітність – те, що я можу перебувати вдома і немає всієї цієї рутини з офіційними заходами. Це трохи дивно для мене, але я вдячна за свою вагітність і за те, що вся моя сім'я поруч", – зізналась модель. Вона також розповіла, що ім'я для майбутньої доньки батьки ще не вигадали, проте хочуть, щоб воно складалось всього з чотирьох літер, як і в старших нащадків.

Зараз Коко Роша віддається дітям й чоловіку, а модельну кар'єру вважає другорядною. Два роки тому вона створила власний модельний табір, для моделей та фотографів якого проводить майстер-класи.