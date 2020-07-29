31-летняя канадская супермодель Коко Роша в третий раз беременна. Звезда находится на пятом месяце беременности и ждет рождения девочки. Вместе с сыном и дочкой знаменитая мамочка снялась в милой фотосессии.

Эксклюзивно для издания People знаменитая модель Коко Роша рассекретила, что беременна в третий раз. Вместе с 5-летней дочкой Ионе и 2-летним сыном Ивером она снялась в нежной съемке и засветила округлившийся живот на камеру в джинсовом платье свободного кроя.

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Коко Роша рассекретила, что вместе с мужем фотографом Джеймсом Конраном всегда мечтали о трех детях. Старшая дочь очень хотела сестренку, а ее мечта осуществится вскоре, ведь звезда ждет появления девочки.

У нас будет девочка, и старшая сестра с нетерпением ждет этой встречи. Она любит брата, но говорит: "Давайте еще другой, другой версии". Ей очень нравится быть в роли мамочки. Для нее это как играть с куклой,

– поделилась супермодель.

Коко Роша объявила, что о появлении третьего ребенка будущие многодетные родители узнали до мировой вспышки коронавируса. Однако на протяжении всей беременности она чувствовала себя хорошо и не жаловалась на здоровье.

Когда звезда была беременна дочкой и сыном, то даже в положении активно развивала модельную карьеру и путешествовала по миру. В утробе матери первенец Ионе побывала в 15 странах мира, поэтому Коко Роша уверяет, что третья беременность отличается от двух предыдущих, но на протяжении 9 месяцев она будет оставаться дома.

"Единственное, что отличает эту беременность – то, что я могу находиться дома, и нет всей этой рутины с официальными мероприятиями. Это немного странно для меня, но я благодарна за свою беременность и за то, что вся моя семья рядом", – призналась модель. Она также рассказала, что имя для будущей дочки родители еще не придумали, но хотят, чтобы оно состояло всего из четырех букв, как и у старших отпрысков.

Сейчас Коко Роша отдается детям и мужу, а модельную карьеру считает второстепенной. Два года назад она создала собственный модельный лагерь, для моделей и фотографов которого проводит мастер-классы.