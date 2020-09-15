Модель Кендалл Дженнер зізналась, що курить марихуану
Одна з найоплачуваніших моделей світу та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер зробила неочікуване зізнання. Модель розповіла, що курить марихуану.
Популярна американська модель Кендалл Дженнер зробила неочікувану заяву. Відверте зізнання відбулося на записі подкасту "Суперництво братів і сестер" з Кейт та Олівером Хадсоном.
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У шоу, яке було записане ще в січні цього року, Кендалл розмовляла з своєю сестрою Кортні Кардашян. Олівер Хадсон саме запитав, чи хтось з сім'ї Кардашян-Дженнер вживає наркотики. Кортні швидко відповіла, що це Кендалл. Та не стала заперечувати.
Цього ніхто не знає, тож я говорю про це вперше,
– зізналась модель.
На запитання хто з сестер найменш зацікавлений в наркотиках, Кортні відповіла, що це Кайлі. Також жінка сказала, що, незважаючи на це, вона не буде засуджувати Кендалл.
Кендалл живе в Каліфорнії. Згідно з законами штату, курити марихуану дозволено.
Нагадаємо, що два роки тому Кім Кардашян зізнавалась, що йшла під вінець під дією заборонених речовин, а саме "екстазі". Тоді вона розповіла, що майже все погане, що ставалось з нею, було через наркотики.