Одна з найоплачуваніших моделей світу та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер зробила неочікуване зізнання. Модель розповіла, що курить марихуану.

Популярна американська модель Кендалл Дженнер зробила неочікувану заяву. Відверте зізнання відбулося на записі подкасту "Суперництво братів і сестер" з Кейт та Олівером Хадсоном.

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У шоу, яке було записане ще в січні цього року, Кендалл розмовляла з своєю сестрою Кортні Кардашян. Олівер Хадсон саме запитав, чи хтось з сім'ї Кардашян-Дженнер вживає наркотики. Кортні швидко відповіла, що це Кендалл. Та не стала заперечувати.

Цього ніхто не знає, тож я говорю про це вперше,

– зізналась модель.

На запитання хто з сестер найменш зацікавлений в наркотиках, Кортні відповіла, що це Кайлі. Також жінка сказала, що, незважаючи на це, вона не буде засуджувати Кендалл.

Кендалл живе в Каліфорнії. Згідно з законами штату, курити марихуану дозволено.

Нагадаємо, що два роки тому Кім Кардашян зізнавалась, що йшла під вінець під дією заборонених речовин, а саме "екстазі". Тоді вона розповіла, що майже все погане, що ставалось з нею, було через наркотики.