Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер сделала неожиданное признание. Модель рассказала, что курит марихуану.

Популярная американская модель Кендалл Дженнер сделала неожиданное заявление. Откровенное признание произошло на записи подкаста "Соперничество братьев и сестер" с Кейт и Оливером Хадсоном.

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В шоу, которое было записано еще в январе этого года, Кендалл разговаривала со своей сестрой Кортни Кардашян. Оливер Хадсон как раз спросил, кто из семьи Кардашян-Дженнер употребляет наркотики. Кортни быстро ответила, что это Кендалл. Та не стала возражать.

Этого никто не знает, и я говорю об этом впервые,

– призналась модель.

На вопрос кто из сестер наименее заинтересован в наркотиках, Кортни ответила, что это Кайли. Также женщина сказала, что, несмотря на это, она не будет осуждать Кендалл.

Кендалл живет в Калифорнии. Согласно законам штата, курить марихуану разрешено.

Напомним, что два года назад Ким Кардашян признавалась, что шла под венец под действием запрещенных веществ, а именно "экстази". Тогда она рассказала, что почти все плохое, что случалось с ней, было из-за наркотиков.