Британский актер, известный по роли Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, еще с подросткового возраста употреблял наркотики и алкоголь. Джейсон Айзекс поборол зависимость, однако в 16 лет чувствовал себя беспомощным и сломанным.

57-летний актер в рамках проекта издания The Big Issue написал письмо себе юному, в котором публично объявил о наркозависимости. 12-летним Джейсон Айзекс впервые напился, а к 16 – "подсел" на запрещенные вещества. На протяжении многих лет он употреблял наркотики и считал, что его жизнь разрушена.

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"Я всегда был склонен к зависимостям, до 16 лет уже прошел через пьянство и начал многолетний роман с наркотиками. Все мои действия были продиктованы желанием как можно меньше быть в здравом уме и трезвом сознании. И ничто не могло побороть это состояние в течение 20 лет", – рассказал Джейсон Айзекс.

Впервые он напился 12-летним в местном баре, получив бутылку виски. Опьянев, он ухаживал за девушкой и танцевал, однако ему внезапно стало плохо. Юноша выбежал на улицу, споткнулся и пришел весь в крови. Утром ему было стыдно за свое поведение, однако он ждал, когда сможет почувствовать состояние алкогольного опьянения снова. В течение следующих 20 лет его поступки становились куда ужаснее, а к выпивке добавились и наркотики.

Джейсон Айзекс признается, что 16-летним даже мечтать не мог, что ему удастся побороть зависимость и построить успешную карьеру в киноиндустрии. Сейчас он получает удовольствие без алкоголя и запрещенных веществ.

Думаю, 16-летний я сейчас бы сильно удивился тому, что можно обрести счастье в простых вещах. И что со мной все хорошо. Ведь когда-то я считал себя неправильным, сломанным,

– вспомнил актер.

Напомним, что самую известную свою роль Люциуса Малфоя в "Гарри Поттере" Джейсон Айзекс сыграл в 2002 году, будучи 39-летним. После огромного успеха ленты на экранах он получил мировое признание и любовь публики. На его счету десятки успешных картин, а в 57 лет он продолжает сниматься.

У него есть жена актриса Эмма Хьюитт, в браке с которой на свет появилось двое дочерей – 18-летняя Лили и 15-летняя Руби.