Британський актор, відомий за роллю Луціуса Мелфоя у серії фільмів про Гаррі Поттера, ще з підліткового віку вживав наркотики та алкоголь. Джейсон Айзекс поборов залежність, проте в 16 років відчував себе безпорадним і зламаним.

57-річний актор в рамках проєкту видання The Big Issue написав листа до себе юного, у якому публічно оголосив про наркозалежність. 12-річним Джейсон Айзекс вперше напився, а до 16 – "підсів" на заборонені речовини. Впродовж багатьох років він вживав наркотики й вважав, що його життя зруйноване.

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"Я завжди був схильний до залежностей, до 16 років вже пройшов через пияцтво і почав багаторічний роман з наркотиками. Всі мої дії були продиктовані бажанням якомога менше бути в здоровому глузді й тверезій свідомості. І ніщо не могло побороти цей стан протягом 20 років", – розповів Джейсон Айзекс.

Вперше він напився 12-річним у місцевому барі, діставши пляшку віскі. Сп'янівши, він залицявся до дівчини та танцював, проте йому раптово стало погано. Юнак вибіг на вулицю, спіткнувся й отямився весь у крові. На ранок йому було соромно за свою поведінку, проте він чекав, коли зможе відчути стан алкогольного сп'яніння знову. Протягом наступних 20 років його вчинки ставали куди жахливішими, а до випивки додались й наркотики.

Джейсон Айзекс зізнається, що 16-річним навіть мріяти не міг, що йому вдасться побороти залежність та побудувати успішну кар'єру в кіноіндустрії. Зараз він отримує задоволення без алкоголю та заборонених речовин.

Думаю, 16-річний я зараз би сильно здивувався тому, що можна знайти щастя в простих речах. І що зі мною все добре. Адже колись я вважав себе неправильним, зламаним,

– пригадав актор.

Нагадаємо, що найвідомішу свою роль Луціуса Мелфоя у "Гаррі Поттері" Джейсон Айзекс зіграв 2002 року, будучи 39-річним. Після шаленого успіху стрічки на екранах він отримав світове визнання й любов публіки. На його рахунку десятки успішних картин, а 57-річним він продовжує зніматися.

У нього є дружина акторка Емма Г'юїтт, у шлюбі з якою на світ з'явилось двоє доньок – 18-річна Лілі та 15-річна Рубі.