Американська модель Карлі Клосс та бізнесмен Джошуа Кушнер вперше стануть батьками! Манекенниця поки не коментує чутки про вагітність та не публікує знімки з округлим животиком.

Як повідомляє журнал People з посиланням на інсайдерів, 28-річна Карлі Клосс не стримує свого захвату від майбутнього материнства. На якому місяці вагітності перебуває модель, поки невідомо, однак люди з близького оточення подружжя розповідають, що пологи заплановані на 2021 рік.

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Карлі дуже рада, що очікує на появу первістка, який має з'явитись на світ у 2021 році. Вона буде чудовою матір'ю,

– розповів інсайдер.

Шлюб Карлі Клосс і Джошуа Кушнера: що відомо

18 жовтня Карлі Клосс та Джошуа Кушнер відсвяткували другу річницю шлюбу. Спершу пара пішла до вівтаря на невеличкому єврейському весіллі, яке пройшло у Нью-Йорку. На урочисту церемонію Карлі Клосс і Джошуа Кушнер запросили всього 80 найближчих родичів та друзів, які й розділили з ними це свято.

Весілля було інтимним і зворушливим. Пара сяяла від щастя, – розповідали інсайдери західних ЗМІ.

Карлі Клосс пішла до вівтаря у розкігній сукні від Dior. Від вбрання модель була в захваті, про що розповідала в інтерв'ю. А от церемонію Карлі Клосс вважала занадто офіційною.

Та вже у 2019 році Карлі Клосс і Джошуа Кушнер не відмовились від гучного свята. У червні вони провели вечірку, на яку закликали голлівудських зірок. Зокрема, на весіллі Карлі Клосс побували Кеті Перрі та Орландо Блум.